Su come sta: "Bella domanda. Non è un'annata positiva come in altri anni. Ci sono situazioni private che non sa nessuno, non mi va di parlarne. Voglio finire nel migliore dei modi questa stagione e pensare al bene del Milan, al quale voglio più bene di me stesso a volte. Per me è fondamentale finire bene. Le cose di oggi possono capitare come dicevo prima".