Pagelle Milan-Parma 3-2: Pavlovic maestoso, Theo Hernandez e Rafa Leao male

PAGELLE MILAN-PARMA - Ormai ogni partita per il Milan è un dentro o fuori e oggi non fa eccezione. I rossoneri scendono in campo bene, creando come al solito diverse palle gol, ma non sfruttate, anche questo come al solito. È un Milan in controllo della partita e che attacca con tanti uomini, gestendo anche senza difficoltà le ripartenze. Tuttavia, il primo gol è proprio degli ospiti: Theo Hernandez scivola e libera Cancellieri per la conclusione a giro dal limite dell'area; nulla può Maignan e il Parma si ritrova in vantaggio. La reazione del Milan non tarda ad arrivare: prima un gol annullato a Morata per fuorigioco, poi un rigore a favore e Pulisic calcia alla perfezione. Pareggio. Pocoo dopo, Fofana prende il chiamatissimo giallo pre-Derby. Il primo tempo si chiude così. Nella ripresa ci si aspetta l'assalto, ma invece escono Theo Hernandez e Rafa Leao e si assiste all'ennesimo secondo tempo molle. Poche occasioni create e anzi il Parma trova il vantaggio. Nel finale gol annullato a Pavlovic che sembra togliere le ultime speranze. Poco dopo, invece, arriva il pareggio di Reijnders in pieno recupero e subito dopo Chukwueze spizza in porta. Pavlovic maestoso. Ogni partita è un dentro o fuori e il Milan è clamorosamente ancora dentro.