Milan-Parma, lite a fine partita: Conceicao a muso duro con Calabria

Quello tra Milan e Parma è stato un match ricco di emozioni e colpi di scena. I rossoneri vincono in rimonta e conquistano tre punti a dir poco fondamentali. Tuttavia, la sfida rischia di diventare un bel banco di discussioni a causa di vari episodi come la doppia sostituzione di Theo Hernandez e Leao a fine primo tempo, la fragilità difensiva dei rossoneri e, soprattutto, un episodio accaduto alla conclusione della partita.

Subito dopo la fine del match, infatti, le telecamere di Dazn hanno inquadrato un'accesa discussione tra Sergio Conceicao e Davide Calabria. Per il motivo dovremo attendere le interviste post-partita ma le immagini parlano chiaro e la motivazione, come raccontato in diretta, potrebbe essere legata alla sostituzione del terzino rossonero che, al momento della sua uscita, aveva preso a calci bottigliette e oggetti vari. I due sono stati divisi dal resto della squadra durante un battibecco di pochi secondi. Fra poco le parole di Sergio Conceicao e quelle di Davide Calabria.