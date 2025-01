Milan-Parma, Conceicao: “Theo e Leao? Sono scelte dell’allenatore”

Sui cambi di Leao e Theo e sulla rimonta: "Io non voglio le rimonte. Voglio vincere prima. Abbiamo carattere e spirito, dobbiamo migliorare sul gioco. I cambi dell'intervallo sono per migliorare la squadra. Theo e Leao, che hanno dato tanto nel passato recente, continueranno ad essere importanti e a Zagabria giocano. Tutto bene con loro. Sono scelte dell'allenatore, mi pagano per questo".

Se manca un attaccante: "Secondo me manca l'equilibrio tra le due fasi. E' tutto il processo che deve permettere alla palla di arrivare negli ultimi trenta metri per fare gol. Anche in difesa dobbiamo migliorare, ad esempio il pressing e le coperture".

Su Fofana: "Era dispiaciuto, perché salterà il derby. Metterlo in campo è stata una mia scelta, capisco che i tifosi pensano al derby, ma per me sono sempre tre punti. Dovevo guardare ad oggi e non pensare ad altre partite, sennò rischiavamo di perderle tutte".

Sul post: "Non vado a dire cosa ho fatto nello spogliatoio. Scusate per il ritardo. Domani iniziamo a lavorare per la Champions League. Tanti piccoli dettagli, è passato tanto tempo, scusate per questo".