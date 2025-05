Sul DS: "Cardinale è tornato alla carica per Paratici perché aveva capito di non avere in mano altri nomi. In questo momento i casi sono tre. O una sorpresa totale, ma penso che non vadano a prendere un direttore sportivo ingombrante. Oppure Tare, che è un direttore sportivo degno e verrebbe al Milan con entusiasmo nonostante ci sia rimasto male per il trattamento di Furlani. Sembra crescere sempre di più la possibilità che la gestione rimanga questa. Non che ci siano antipatici o simpatici, ma i risultati sono stati insufficienti. Meglio che vadano avanti loro piuttosto che prendere una foglia di fico ossia un direttore sportivo che comunque sia sottomesso a loro. Ci preoccupa, ma almeno si capirà di chi sono le colpe nel caso. Meglio che vada avanti Giorgio Furlani a prendersi le proprie responsabilità".