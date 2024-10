Milan, Ravezzani: “Primo tempo umiliante”. Poi svela un limite

"Si è visto un Milan a due facce. Nel primo tempo il Leverkusen ha tirato 10 volte contro l'unica volta dei rossoneri. Umiliante. Forse il Milan aveva un po' di timore e non ha reagito subito. E' stato molto bravo Fofana, credo che il Milan abbia trovato il nuovo Kessiè. Ci ha impiegato un po' di tempo ad entrare nei meccanismi, ma ha dato costanza. Gabbia e Tomori sono una nuova coppia. L'italiano è un punto di forza. Emerson Royal non è così scarso come dicono alcuni tifosi, ma è un problema. E' stato un errore di mercato. Un giocatore del genere si può trovare anche in Serie B. Leao è mancato: quando parti e quando parti anche bene devi arrivare. Devi segnare. Non ha giocato una brutta partita, ma si aspetta di più. E' la sua caratteristica storica. E' mancato anche molto Reijnders, non si capisce che ruolo abbia. Rinunciare alla coppia Abraham-Morata, con Loftus-Cheek alle spalle non riescono bene. Devono giocare insieme. Questo è stato il limite del Milan e forse il problema della stagione. Se non giocano assieme l'attacco è insipido". LEGGI ANCHE: Milan, c'è un problema: rosa corta, mancano alternative. Sul mercato...