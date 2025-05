Calciomercato Milan, Leoni: quotazioni in risalita! Seguiti anche ...

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero cambiare moltissimo nella sessione estiva. Il Diavolo potrebbe cambiare piano e puntare su giocatori italiani che hanno già esperienza in Serie A. Non solo per la questione liste (visto che i rossoneri non sono certi di giocare in Europa il prossimo anno), ma per avere una base nazionale più solida. A fare il punto della situazione è 'La Gazzetta dello Sport'. Difesa, esterni e attacco: il Milan avrebbe tanti obiettivi 'azzurri'. Ecco i giocatori nel mirino per la difesa