Calciomercato Milan, Pellegatti: “Leoni, rossoneri avanti”. Ecco il costo

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan. Ecco le ultime novità su Alex Jimenez e il giovane Leoni del Parma. Le parole dal suo canale 'YouTube': "Jimenez, bisognerà capire le intenzione del Real Madrid che ha la possibilità di una recompra. Dipende molto dall'acquisto di Alexander-Arnold. Se dovesse arrivare al Real, il Milan potrebbe chiudere la trattativa di calciomercato per Jimenez. Lo vedo sempre in crescita, ha un passo formidabile e non ha paura di nulla".