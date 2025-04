Su Mike Maignan: "Abbiamo già perso per un milione di differenza Calhanoglu, abbiamo già perso per un milione Kessié. Non vorrei che si perdesse per 500 00 euro o un milione per un altro giocatore fondamentale come Mike Maignan. Da quello che ho saputo io dalla Francia, e sono molto informato sul suo entourage - da quello che mi hanno detto Giorgio Furlani aveva promesso di dire qualcosa di importante e di andare a gestire questa situazione quando ha incontrato Gerry Cardinale. Non si è fatto più sentire da quello che mi dicono dalla Francia. Anche Theo Hernandez, a sentire la sua campana non avrebbero più notizie. Maignan non si può perdere, non scherziamo, non si può toccare. Se non hanno i soldi o non vogliono andare fuori bilancio potevano pensarci prima".