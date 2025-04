Milan, Moncada tranquillizza i tifosi: 'Rinnovi? Ci stiamo muovendo'

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulle trattative per il rinnovo del contratto di alcuni, importanti giocatori in casa Milan alla luce delle dichiarazioni del direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi, Geoffrey Moncada, rilasciate prima del derby contro l'Inter poi vinto 0-3 dai rossoneri di Sérgio Conceição in occasione della semifinale di ritorno della Coppa Italia 2024-2025.