Il Milan potrebbe provarci per Rasmus Højlund del Manchester United per la prossima stagione | Calciomercato AC Milan News (Getty Images)

Direttore sportivo da nominare, nuovo allenatore da scegliere, un calciomercato da affrontare: l'estate che attende il Milan tutto sarà fuorché piatta. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la stagione è stata fortemente negativa e in Via Aldo Rossi hanno intenzione di rilanciarsi in grande stile nell'annata 2025-2026. Uno dei reparti dove il Diavolo dovrebbe intervenire con maggior veemenza è quello dell'attacco. Dei tre centravanti rossoneri, infatti, ben due potrebbero avere i bagagli pronti. PROSSIMA SCHEDA