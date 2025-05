"A deragliare, la prima volta, contribuì l’esito del viaggio a Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro: pasticcio di Gabbia più l’autolesionista Musah che si fa espellere a fine primo tempo. Il secondo harakiri è a Rotterdam dove al “pronti via” Mike Maignan si fa sorprendere da un tiro non irresistibile bissato dal ritorno a San Siro contro il Feyenoord. In quella occasione l’espulsione di Theo Hernandez per doppio giallo è il classico macigno finito sul binario della possibile qualificazione agli ottavi di Champions League. Infine Roma, la finale di coppa Italia inseguita e incredibilmente impreziosita con la semifinale di ritorno contro l’Inter chiusa con un secco 3 a 0. Tre indizi che fanno la prova: questa squadra, dinanzi al bivio, sceglie sempre il sentiero sbagliato". Così Franco Ordine , giornalista, parla della stagione del Milan che non è riuscito a vincere le partite decisive. Poi il punto tra allenatore e direttore sportivo a 'Il Corriere dello Sport'.

Milan, Ordine: i bivi persi. Gli allenamenti silenziosi e il futuro

Ordine continua: "“Da due giorni non vola una mosca durante gli allenamenti” raccontano dalle parti di Milanello. Accentuato, per quello che è possibile, da alcuni dati raccolti dallo staff di Conceiçao e che segnalano l’insufficienza su quasi tutti i parametri, i chilometri percorsi, il numero dei contrasti vinti, i palloni recuperati. In circostanze del genere c’è solo una soluzione a un clima del genere: rivoltare lo schieramento come un calzino e dare la possibilità agli esclusi della finale di dare una risposta, orgogliosa e caratteriale a nome e per conto di tutto lo spogliatoio".