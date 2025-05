Calciomercato Milan , i rossoneri dovranno puntare a rinforzarsi, ma dovranno stare molto attenti ai possibili assalto delle big europee per i loro pilastri. Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , sarebbe finito nel mirino del Manchester City per l'imminente sessione estiva di calciomercato . Il manager dei 'Citizens', Pep Guardiola , ha infatti individuato nel numero 14 dei rossoneri il rinforzo ideale per un reparto che perderà Kevin De Bruyne . Ecco le ultime importanti novità.

Calciomercato Milan, Reijnders: Guardiola in pressing. I rossoneri vogliono ...

Secondo 'Il Corriere dello Sport', la mancata qualificazione all'Europa potrebbe costare tanto al Milan. Una cessione di un big potrebbe essere inevitabile per tenere i conti in ordine e fare comunque mercato. In questi ultimi giorni si starebbe facendo sempre più pressante l'interesse del City per Reijnders; Guardiola lo vorrebbe al posto De Bruyne.