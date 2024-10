Milan, Ravezzani: “Ci sono sconfitte e sconfitte. Leao e Pulisic, vi manca …”

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha espresso un proprio commento, attraverso una serie di post pubblicati sul suo account 'X', soffermandosi sulla prestazione del Milan contro il Bayer Leverkusen e strigliando in particolare Rafael Leao e Christian Pulisic. A suo dire ai due manca la gran giocata che possa risolvere la situazione. Lo stesso discorso vale per Ruben Loftus-Cheek. Poi sposta l'attenzione sull'Inter, che ha sofferto e rischiato in difesa, nonostante siano arrivati i gol degli attaccanti di riserva. In ogni caso il 4-0 è comunque un grandissimo risultato in Champions League. Ecco, dunque, le sue parole in merito.