Milan, Pellegatti: 'Impazzisco, faccio fatica a capire. A Cardinale chiedo ...'

"Faccio fatica a capire. Mi pongo delle domane. Ci hanno sempre detto che gli americani danno molto ai manager che funzionano, ma sono tremendi e decisi quando non portano risultati". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, parla del Milan e fa delle domande direttamente a Cardinale . Ecco il suo parere su 'YouTube': "Cardinale è contento? Perché non interviene nel management? Seconda domanda: vuole prendere delle decisioni e decidere. Incontra Paratici con Ibrahimovic il 28 di febbraio, sembra deciso. Lo vorrebbe e poi scompare. Era affascinato da Paratici".

Milan, Pellegatti: "Cardinale è contento? Perché non interviene? Io impazzisco"

Pellegatti continua: "Perché l'hanno bloccato? Io impazzisco. Se è lui che decide e vuole Paratici è lui il proprietario. Mi hanno detto che Furlani non verrà mai mandato via perché i conti sono in ordine, quello interessa alla proprietà. Sembra che non succeda nulla".