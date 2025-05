Calciomercato Milan, staffetta tra Conceicao? I rossoneri riflettono

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero cambiare tantissimo in estate. Sarebbero tanti i giocatori in partenza. Tra questi ci sarebbe anche Samuel Chukwueze . Se il nigeriano dovesse salutare i rossoneri, il Milan dovrà cercare almeno un altro esterno per completare la rosa. Ecco la clamorosa notizia di mercato.

La Juventus, come scrive 'Tuttosport', non pagherà 30 milioni di euro al Porto per Francisco Conceicao. Il suo agente Jorge Mendes sarebbe già al lavoro per trovare una soluzione. Occhio alla Premier League, ma potrebbe anche restare in Serie A. Chico, infatti, nei giorni scorsi sarebbe stato proposto al Milan, che sarebbe alla ricerca di un esterno offensivo mancino per rimpiazzare il partente Chukwueze.