Amarcord Milan – 23 dicembre 2016: la Supercoppa Italiana vinta a Doha

Il 23 dicembre 2016 , esattamente 8 anni fa , il Milan vinse la sua settima Supercoppa Italiana contro la Juventus campione d'Italia a Doha , in Qatar.

I rossoneri, all'epoca allenati da Vincenzo Montella, parteciparono alla competizione in quanto finalisti della Coppa Italia 2015/2016. Il Milan perse la finale della coppa contro la Juve e fu decisivo il gol di Alvaro Morata, attuale attaccante rossonero. La squadra di Montella arrivò a Doha, dove si giocò la Supercoppa Italiana, in ritardo rispetto ai bianconeri. L'aereo che il Milan doveva prendere ebbe un guasto tecnico e la squadra, alla fine, partì per il Qatar due giorni prima della finale.