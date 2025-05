Sulla loro annata positiva : "Il nostro punto di forza è la squadra. Non c’è un giocatore più grande dell’altro. La cosa più importante è la squadra. Questo ci ha già aiutato l’anno scorso e ci sta aiutando quest’anno. Chiunque giochi sta facendo bene, aiutando gli altri. Questo è il motivo principale per cui siamo tornati dove siamo. Fai quel metro in più per il tuo compagno di squadra. Si corre di più. Si lotta di più. È questo che ci rende forti".

Sul loro percorso in Champions: "Abbiamo fatto bene in tutte le partite. C’era ancora una piccola differenza di qualità. Per vincere in Champions League bisogna fare qualcosa di più. Bisogna difendere meglio ed essere più precisi. Ma forse se il torneo fosse iniziato due mesi dopo, avremmo ottenuto più punti perché avevamo bisogno di tempo per adattarci all’italiano e con la Champions League avevamo molte partite e non ci si può allenare molto".