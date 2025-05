Queste le parole di Boban su Scaroni: "Una persona che non doveva mai essere nel calcio. Non c’entra nulla con il calcio, però certe persone, per le posizioni che hanno avuto, non si sono mai chiesto profondamente se sia giusto fare una certa cosa. Eravamo allo stadio e gli davo del lei, perché lo tenevo abbastanza distante. Paolo Maldini gli fa presente che avevo ricoperto tanti ruoli, in UEFA e non solo, era il mio pane quotidiano. Lui mi ha chiesto di mandargli il curriculum... L’ho mandato a quel paese, l’ho praticamente fuori dall’ufficio. Gli ho detto: cosa c***o ci fai nel calcio. Mi ha chiesto perché dovesse sapere cosa avessi fatto io nella vita: gli ho risposto che non doveva, ma a quel punto neanche io dovevo portare rispetto a lui".