Milan, Boban rivela: 'Scaroni? Lo buttai fuori dall'ufficio perché mi chiese ...'

Zvonimir 'Zorro' Boban , ex centrocampista ed ex dirigente del Milan , ha parlato in esclusiva al canale 'YouTube' del giornalista sportivo Andrea Longoni, 'Milan Hello': ecco un estratto delle sue parole su Paolo Scaroni ( qui l'intervento completo ).

Milan, Boban e il retroscena su Scaroni: "Una volta lo mandai a quel paese: vi spiego ..."

Su Paolo Scaroni: "Una volta dovevamo andare in Lega, lui non ce la faceva. Eravamo allo stadio e Paolo Maldini allora, che gli dava del lei, gli fa: "Ma Paolo, mandiamo Zvone che è stato il suo pane negli ultimi anni'. Io avevo anche questo nel mio contratto, ma non importa. Non me ne fregava nulla di andarci o non andarci, perché avevamo da sistemare altre cose, e lui mi fa: 'Ah allora mandami il tuo curriculum'. L'ho mandato a quel paese, l'ho buttato fuori dall'ufficio, gli ho detto 'Che cazzo ci fai tu nel calcio?', e mi ha risposto 'perché io dovrei sapere cosa hai fatto nella vita?'. Non devi, ma neanche io allora devo portare rispetto a te. Ma l'ha fatto con una maniera naturale, neanche rendendosi conto secondo me, quindi non è che me la sono presa dopo. Al momento ho reagito, buttandolo fuori dall'ufficio. Ma ecco, questo penso di Scaroni".