(fonte: acmilan.com) Weekend amaro per la Primavera, sorpresa e superata 2-1 dal Torino. Un ko che complica, rovina, ma ancora non compromette la zona playoff, ora a -2 a una giornata dalla fine del campionato. Sorride, invece, l'Under 15, il pareggio per 2-2 nel ritorno degli Ottavi per lo Scudetto - dopo l'1-1 dell'andata - basta per eliminare l'Empoli grazie al miglior piazzamento in campionato e volare ai Quarti per affrontare la Roma. Pari esterno senza gol per gli Under 18. Vittoria e goleada per l'U17 femminile, pareggio esterno per l'U15 femminile.