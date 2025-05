Adriano Galliani, ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

Adriano Galliani , ex dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di 'SportMediaset' in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan-Bologna, Galliani ricorda i suoi successi in rossonero: e sulle dichiarazioni di Boban ...

Se urlerà allo stadio in caso di gol del Milan: "No, in questo momento sono al Monza e non al Milan, ma certamente 31 anni di Milan non possono essere dimenticati e ovviamente sono tifoso del Milan".