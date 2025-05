Milan, Scaroni: “Legge sulla pirateria? Eccellente, ma bisognerebbe …”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb' direttamente dal salone del CONI, contro la pirateria: "Noi abbiamo una legge eccellente ma bisogna farla applicare, vale a dire punire: non solo chi vende questi dispositivi ma anche chi li compra, da quello che sento sta avvenendo e me ne compiaccio. Non possiamo avere 300mila utenti in frode".