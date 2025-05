Milan-Bologna, Ordine: “Lavoro da buttare nel cestino dei rifiuti? In caso di sconfitta …”

Il giornalista Franco Ordine ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi in modo particolare sulla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan-Bologna, Ordine: "Conceicao come una corda di violino. Sconfitta ..."

"Sembra teso come la corda di un violino, come gli capita nei giorni che scandiscono la sua carriera, Sergio Conceiçao. Al mattino, in giacca e cravatta, il discorso al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica. Il pomeriggio il suo catenaccio verbale dinanzi ai cronisti a caccia di conferme sullo schieramento. «Non ho deciso, non ho detto niente neanche a loro» informa il portoghese che conosce il valore di questa serata inattesa da Milan. Dietro la coppa Italia che manca a casa Milan dal 2003 (la vinse Ancelotti con i protagonisti della Champions vinta contro la Juve a Manchester), c’è molto di più e di non detto per il suo futuro a Milanello".