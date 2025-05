Ex Milan, Seedorf riparte dall’Iran: sarà Advisor dell’Esteghlal

Clarence Seedorf, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, riparte dall'Iran: ecco il comunicato ufficiale dell'Esteghlal

Clarence Seedorf, ex calciatore ed ex allenatore del Milan, ha deciso di ripartire dall'Iran e in modo particolare dall'Esteghlal. L'attuale opinionista di 'Prime Video', infatti, è diventato il nuovo Advisor del club iraniano, quindi sostanzialmente sarà un consulente. Questo significa che potrebbe probabilmente scegliere il prossimo allenatore della società persiana in vista della prossima stagione. Ecco, dunque, il comunicato pubblicato sui profili social.