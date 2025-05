Milan-Bologna, Ganz: “Spero che vincano i rossoneri. La partita secca …”

Maurizio Ganz, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna

Maurizio Ganz, ex calciatore rossonero ed ex allenatore del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sport Mediaset', soffermandosi in modo particolare su Milan-Bologna, finale di Coppa Italia. A suo dire i rossoneri hanno meno gioco di squadra, sebbene siano molto forti individualmente. Non solo, perché identifica nel gruppo la forza dei rossoblù. Ecco, dunque, le sue parole.