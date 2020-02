Milan Top News: rossoneri subito a lavoro, giovedì c’è la Juventus

ULTIME NEWS MILAN – Non c’è tempo per il Milan per ripensare al Derby, giovedì a San Siro arriverà la Juventus. Il match, che vedrà l’assenza certa di Douglas Costa, sarà valido per la Semifinale d’andata della Coppa Italia. Per prepararsi al meglio alla sfida e per dimenticare in fretta il 4-2- subito dall’Inter, i rossoneri hanno ripreso subito gli allenamenti (ecco le foto). Per l’occasione ci sarà una grandissima riposta di pubblico: sono previsti circa 70 mila spettatori.

CALCIOMERCATO MILAN – Pur essendo terminato da pochi giorni, il mercato non muore mai. Il Milan ha inviato alcuni osservatori a visionare Gianluca Scamacca durante Ascoli-Juve Stabia. In uscita occhio ad Alessio Romagnoli: il capitano rossonero non è più sulla lista degli incedibili.

