Verso Milan-Juventus: lesione al bicipite femorale per Douglas Costa

NEWS JUVENTUS – Tegola per i bianconeri di Maurizio Sarri a pochi giorni da Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Attraverso il proprio sito web ufficiale, infatti, la Juventus ha comunicato che gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina l’esterno offensivo brasiliano Douglas Costa “hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15-20 giorni“. Douglas Costa, dunque, salterà Milan-Juventus a ‘San Siro‘. Per le ultime sui biglietti del big match tra rossoneri e bianconeri, continua a leggere >>>

