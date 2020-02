Disfatta derby, non c’è tempo per ripensarci: testa a Milan-Juventus

NEWS MILAN – Quanto brucia un derby perso da un vantaggio di 0-2, bisognerebbe chiederlo all’Inter. Era già successo in passato, nel febbraio 2004 per l’esattezza: nerazzurri avanti di due gol, poi rimonta del Milan e risultato finale di 3-2. I gol della rimonta li firmarono Tomasson, Kakà e Seedorf. È passata una vita, e purtroppo si va avanti. Ma restano rammarici per quanto successo, perché il Milan aveva la partita in pugno e se l’è lasciata sfuggire per via di sfortuna e pessima concentrazione. Poi la mancanza di malizia ed esperienza hanno fatto il resto. Ma si torna subito in campo: giovedì si gioca Milan-Juventus.

Gli strascichi di un derby possono creare grossi problemi alla squadra, che già non naviga in acque positive. La quarta posizione valida per la qualificazione in Champions League dista 10 punti, e ad oggi è più un’utopia che altro. Ma fortunatamente il Milan ha la possibilità di trovare subito il riscatto, davanti al proprio pubblico. Giovedì a San Siro si gioca l’andata della semifinale di Coppa Italia. L’avversario però sarà tutt’altro che soft: la Juventus, reduce peraltro dalla batosta del Bentegodi contro l’Hellas Verona.

Ma la difficoltà dell’impegno, potrebbe ulteriormente giovare al Milan. Non c’è tempo per rimuginare e ripensare al dannato derby. Squadra subito agli ordini di Stefano Pioli. Tutti a Milanello, testa bassa e lavorare: bisogna preparare il big match contro i bianconeri, e fare di tutto per non commettere i soliti dannati errori. Serve concentrazione assoluta per studiare e sfruttare al meglio le difficoltà della squadra di Maurizio Sarri. Il Milan deve registrare la difesa, e non solo. Stefano Pioli avrà tanto da lavorare, così come tutta la squadra. Intanto, verso Milan-Juventus di Coppa Italia, previsto un boom clamoroso di spettatori: continua a leggere >>>

