Verso Milan-Juventus, le immagini dell’allenamento odierno dei rossoneri

ULTIME NEWS MILAN – Non c’è tempo per pensare al Derby perso ieri sera contro l’Inter, giovedì sera a San Siro arriverà la Juventus. Quella con i bianconeri sarà la gara d’andata della Semifinale di Coppa Italia, competizione importantissima per i rossoneri per cercare di guadagnarsi l’Europa in maniera alternativa. Per questo motivo non c’è stato nessun giorno di riposo concesso ai calciatori, che si sono allenati oggi a Milanello. Ecco alcuni scatti della seduta odierna, pubblicati dai canali social del Milan.

Intanto ecco il dato sugli spettatori che hanno assistito a Inter-Milan in tv, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android