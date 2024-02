Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, convinto che il Diavolo può sorpassare la Juventus al secondo posto in classifica. Ora, testa a Monza

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, domenica 18 febbraio 2024. Stasera Diavolo in campo a Monza

Daniel Maldini sarà in panchina stasera in occasione di Monza-Milan: la sua famiglia, però, sarà allo stadio. Tutta unita? Le sue parole

Luka Jović sostituirà Olivier Giroud nel ruolo di centravanti rossonero in Monza-Milan di questa sera. Il serbo vuole continuare a segnare

Adriano Galliani, a poche ore da Monza-Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimović, che portò in rossonero per la prima volta nel 2010

Il Milan affronterà il Monza all'U-Power Stadium indossando la nuova quarta maglia per la stagione 2023-2024. Giocatori in campo in bianco