Milan su Di Gregorio, Braida: “Davvero forte e pronto per un grande club”

Di Di Gregorio ha parlato Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, a 'Tuttosport'. "Se è pronto per un grande club? Per me sì, è davvero forte. È un portiere bravo e di grandissimo rendimento, tra i migliori in Italia. Non mi sorprende affatto che abbia captato le attenzioni di società di alto livello", il suo commento sull'estremo difensore cresciuto nell'Inter. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Scadenza 2025, tutti i nomi sul taccuino di Moncada >>>