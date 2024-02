Milan, ecco chi potrebbe arrivare nel prossimo calciomercato estivo

Il Milan attraversa un momento positivo della sua stagione e mentre il tecnico Stefano Pioli pensa a come poter mantenere questo ritmo di marcia tanto in Serie A quanto in Europa League, i dirigenti rossoneri gettano le basi per la prossima sessione estiva di calciomercato. Nell'estate 2023, infatti, Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio hanno fatto molto, ma servirà completare il lavoro - o quasi - tra giugno e agosto di quest'anno per poter vedere, a tutti gli effetti, il Diavolo desiderato ai piani alti di Via Aldo Rossi.