Monza-Milan, Scaroni: “Ogni partita è una finale. Su Cardinale-Zhang…”

Sul contatto Cardinale-Zhang: "La novità è che abbiamo comprato i terreni per realizzare lo stadio a San Donato. I contatti tra i proprietari continuano ad esserci, ma nessuna novità. C'è la possibilità di fare una ristrutturazione su San Siro. Non è che io non sia favorevole a San Siro, è che è vecchio e mi sono chiesto come si faccia a ristrutturarlo mentre le squadre giocano. Bisognerebbe traslocare, ma purtroppo non abbiamo stadi viucini che abbiano una capienza simile a San Siro. Webuild ha visto il terreno e lo stadio e ha scritto una lettera che non mi rassicura molto essendo piena di se e di ma. noi siamo pronti a prendere in considerazione la ristrutturazione se qualcuno ci dà la certezza di continuare a giocare, fino ad allora andiamo avanti con un nuovo impianto. Non abbiamo nulla contro San Siro. Noi andiamo avanti sull'ipotesi San Donato, il resto lo consideriamo un'eccezione. Poi se ci viene una nuova proposta la prendiamo in considerazione".

Sul piano per contrastare l'Inter: "Io sono un uomo d'azienda e guardo il Milan come tale. Il nostro obiettivo è qualificarci per la Champions e mi sembra che siamo sulla strada giusta. Poi ci daremo nuovi obiettivi per la prossima stagione e li annunceremo. Abbiamo chiuso il 2022/2023 in utile e questa è la premessa per andare sul mercato con i mezzi per prendere decisioni importanti".

Sullo Scudetto: "Sarebbe un obiettivo in più rispetto alle nostre strategie. Lotteremo fini all'ultimo per arrivare nel punto più in alto possibile. Ogni partita per noi è una finale".

