Monza-Milan, rossoneri in campo con la nuova quarta maglia 2023-2024

Il Milan affronterà il Monza all'U-Power Stadium indossando la nuova quarta maglia per la stagione 2023-2024. Giocatori in campo in bianco

Daniele Triolo Redattore 18 febbraio 2024 (modifica il 18 febbraio 2024 | 12:47)

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà all'U-Power Stadium Monza-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2023-2024. Come noto, i rossoneri - per l'occasione - indosseranno per la prima volta la nuova quarta maglia del Diavolo per la stagione in corso, realizzata dall'azienda tedesca PUMA in collaborazione con il marchio di streetwear di Los Angeles, PLEASURES.