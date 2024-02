Monza-Milan, bentornato Thiaw: titolare in rossonero dopo 82 giorni

Il 28 novembre scorso, in occasione di Milan-Borussia Dortmund 1-3 di Champions League, l'ex Schalke 04 si era procurato una "severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra" che lo ha tenuto fermo due mesi e mezzo. Monza-Milan sarà la 41^ partita di Thiaw in rossonero, la 18^ in questa stagione.

Con Gabbia sarà una coppia quasi inedita — Fino all'infortunio di fine novembre, il numero 28 era sempre stato titolare, tanto in campionato quanto in Champions. All'U-Power Stadium giocherà in coppia con Matteo Gabbia: fin qui, per loro, appena 4 partite insieme e nessuna dall'inizio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Scadenza 2025, tutti i nomi sul taccuino di Moncada >>>

