Probabili formazioni Monza-Milan: un gradito ritorno e ben tre sorprese

Le probabili formazioni di Monza-Milan , partita della 25^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma stasera, alle ore 20:45 all'U-Power Stadium, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Monza-Milan, le probabili formazioni del match

Qui Monza - Raffaele Palladino, allenatore dei brianzoli, deve rinunciare a Patrick Ciurria, Gianluca Caprari, Samuel Vignato e Matija Popović che, in inverno, era stato ad un passo dal Diavolo. Due dubbi in difesa, tra Armando Izzo e Danilo D'Ambrosio il primo e tra Andrea Carboni e Luca Caldirola il secondo. Il terzo, invece, è sulla trequarti, tra Andrea Colpani e Valentín Carboni. Infine, un altro in attacco, tra l'ex Lorenzo Colombo e Milan Djurić. In panchina l'altro ex rossonero, Daniel Maldini.