Monza-Milan, ecco tutto quello che c’è da sapere sul match | Serie A News

QUI MONZA — Reduce da tre clean sheet consecutivi - ma soltanto un gol, Colpani nell'1-0 al Sassuolo, segnato nel periodo - il Monza cerca la prima vittoria stagionale contro una squadra nella metà alta della classifica: sinora, infatti, i brianzoli hanno raccolto soltanto quattro pareggi e sette sconfitte contro le prime dieci. In questo 2024 la squadra di Palladino ha avuto un rendimento abbastanza altalenante: oltre al sopracitato successo sul Sassuolo sono arrivate una vittoria a Frosinone ma anche due brusche sconfitte contro Inter ed Empoli. Il Monza vanta una buona difesa interna (11 reti subite in 12 partite) ma non segna più di un gol all'U-Power Stadium dall'8 ottobre contro la Salernitana. Nel consueto 3-4-2-1 possibile una conferma in blocco per l'undici che ha pareggiato 0-0 contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno, possibili alternative gli ex Inter D'Ambrosio e Gagliardini (diffidato come Izzo) oltre a Djurić, che contende a Lorenzo Colombo una maglia da titolare.

"Servirà una partita perfetta sotto ogni punto di vista", ha detto Raffaele Palladino. "Affrontiamo una squadra in fiducia, che viene da tanti risultati positivi e dal mio punto di vista ancora in corsa per lo Scudetto. Dovremo curare qualsiasi dettaglio: ho chiesto ai giocatori fiducia, leggerezza, spensieratezza e coraggio nel giocarsela".

I NUMERI PRE-PARTITA DI MONZA-MILAN —

Tre precedenti in Serie A tra le due squadre, tre vittorie del Milan. Un 100% di successi - l'ultimo nel 3-0 dello scorso 17 dicembre - tenuto dai rossoneri nei primi quattro confronti in Serie A soltanto contro Ancona, Cremonese, Messina e Pro Vercelli.

La sfida dell'U-Power Stadium si disputa a un anno esatto di distanza dal primo incrocio in terra brianzola tra le due squadre in campionato: il 18 febbraio 2023 terminò 1-0 grazie al gol di Junior Messias. Con una vittoria i rossoneri toccherebbero la soglia dei 55 punti nelle prime 25 giornate come fatto soltanto nel 2003/04 (allora furono 64 punti) e nel 2021/22.

Il Milan ha segnato esattamente tre reti in ciascuna delle ultime tre trasferte di campionato (Empoli, Udinese, Frosinone). I rossoneri non hanno mai collezionato quattro partite esterne consecutive con più di due reti a segno in una singola stagione di Serie A, riuscendoci in generale solo nel 1964 (ma a cavallo di due distinti tornei).

Contro il Napoli Theo Hernández ha segnato il suo 26° gol in Serie A con la maglia del Milan ed è a un centro di distanza dall'eguagliare Aldo Maldera (27), secondo miglior difensore per numero di reti con i rossoneri nella competizione. Il numero 19 rossonero è l'unico difensore con almeno 25 gol e 15 assist nelle ultime cinque stagioni dei primi cinque campionati europei.

QUI SERIE A — A dirigere il match dell'U-Power Stadium sarà Andrea Colombo, 33enne fischietto della sezione di Como e arbitro internazionale da gennaio 2024. Per lui, alla 26ª partita in Serie A, si tratta della prima designazione assoluta con i rossoneri mentre è uno il precedente con la squadra di Palladino (Inter-Monza dello scorso 19 agosto). Ad assistere Colombo saranno i guardalinee Valeriani e Del Giovane, il quarto ufficiale Fourneau e il VAR Marini (Guida AVAR).

La 25ª giornata di Serie A si è aperta venerdì 16 febbraio con due anticipi, Torino-Lecce 2-0 e Inter-Salernitana 4-0. Dopo i tre appuntamenti di sabato 17 - Napoli-Genoa 1-1, Hellas Verona-Juventus 2-2 e Atalanta-Sassuolo 3-0 - ad aprire il programma domenicale è stata Lazio-Bologna alle 12.30. Prima di Monza-Milan, la sfida che chiuderà la giornata, si giocheranno anche Udinese-Cagliari ed Empoli-Fiorentina alle 15.00, Frosinone-Roma alle 18.00.

Questa la classifica attuale: Inter 63; Juventus° 54; Milan 52; Atalanta 45; Bologna 42; Roma 38; Lazio* e Fiorentina 37; Torino e Napoli 36; Monza e Genoa° 30; Lecce° 24; Frosinone 23; Udinese 22; Empoli 21; Sassuolo 20 e Hellas Verona° 20; Cagliari 18; Salernitana° 13. (* = una partita in meno; ° = una partita in più) LEGGI ANCHE: Cessione Milan, arrivano conferme: "Cardinale sta parlando con PIF" >>>

