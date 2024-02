Cessione Milan, arrivano conferme: “Cardinale sta parlando col fondo PIF”

Nella giornata odierna abbiamo riportato una clamorosa indiscrezione secondo cui PIF avrebbe chiesto ed ottenuto un'esclusiva , valida fino alla fine del mese di marzo, per rilevare i 600 milioni di euro di 'vendor loan' effettuato da Elliottt in favore di RedBird . Questo nonostante lo stesso Gerry Cardinale abbia a più riprese confermato come non sia intenzionato a vendere il Milan , l'ultima volta questa mattina in una chiacchierata con il ' Corriere dello Sport '.

Festa (Il Sole 24 Ore): "Cessione Milan? Cardinale sta discutendo con PIF"

In merito alla questione ha provato a fare chiarezza Carlo Festa. Il giornalista de 'Il Sole 24 Ore', infatti, ha pubblicato un tweet sul proprio profilo 'X', in cui ha svelato come in realtà ci sarebbero dei contatti tra Gerry Cardinale e il fondo PIF. "Cardinale parla. Ma non entra nel tema finanziario" - scrive Festa - "Debito ACM Bidco 550m, tasso annuale 8% per 3 anni scadenza 2025. A scadenza circa 695 mln. Per questo rimborso anticipato ad Elliott sta discutendo con Pif e fondi vari. Non sulla cessione totale del club in sé".