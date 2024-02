Monza-Milan, Galliani: “Stasera ricordiamo Berlusconi, Ibra meraviglioso”

Sulle critiche: "Ci si abitua a tutto. Il Monza mai stato in Serie A l'anno scorso era un miracolo, adesso si torce la bocca se perdiamo con l'Inter, é come la pancia piena dei giocatori. Adesso è tutto scontato, se pareggi con una squadra importante è un po' cosi. Forse succede un po dappertutto. Noi stiamo facendo un ottimo campionato, abbiamo una buona squadra e incontriamo squadre fortissime. Considero la serie A con due campionato da 10 squadre, nella seconda metà siamo primi e penso che il livello si sia alzato".

Su Scaroni: "Abbiamo cenato insieme, c'era anche Ibra, che è senza pancia, rimane sempre in forma. Abbiamo parlato tanto, di calcio, della vita, del presidente Berlusconi che stasera ricordiamo. Sto pensando a lui che ha portato ai vertici il Milan e il Monza. Se pensiamo solo alle 5 Champions.... Era un Milan che veniva da due retrocessioni in Serie B. Poi pensiamo al Monza, mai stato in Serie A. Ricordiamo che il Monza dal 2001 non assaporava nemmeno la serie B. Adesso l'undicesimo posto a pari punti col Genoa non va bene, che posso dire?".

Su Ibrahimovic: "Ibra è un ragazzo intelligentissimo, mi ha detti in privato che come tutte le professioni bisogna imparare. Ha l'umiltà ta di capre che bisogna imparata e sono sicuro che raggiungerà grandi obbiettivi. é una persona meravigliosa, quando gli chiedi qualsiasi cosa dopo 30 secondo ti arriva, un uomo vero, una persona vera. Stasera gli ho detto eri scarso da calciatore, ma sei un frenare uomo. E lui se l'è presa un pochino. Gli ho ricordato quando lo dovevamo prendere nel 2006, ma succede calciopoli, non lo riusciamo a prendere perché l'Inter ci sorpassa".

Se i giocatori del Milan attuale avrebbero giocato in quello di Berlusconi: "Qualcuno forse si, ma è certo che quel Milan aveva giocatori straordinari, ci sono buoni giocatori anche adesso, ma io faccio l'umile dirigente del Monza e non parlo dei giocatori altrui".

Su Di Gregorio possibile nuovo portiere del Milan, come fece Abbiati: "Non lo so, Abbiati è stato facilitato dal fatto che l'ha preso un monzese che si chiamava Adriano Galliani, adesso non lo so, non parliamo di mercato c'è tempo".

