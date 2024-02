Monza-Milan, Pioli punta sul suo attacco: già 23 reti nel 2024

Monza-Milan, Pioli punta sull'attacco: nel 2024 segna a raffica — Il Milan di Pioli, infatti, in questo periodo segna tanto, crea di più, trova gol da centrocampo e attacco. Stasera, a Monza, non giocheranno Christian Pulisic e Olivier Giroud, ma, al loro posto, troveranno spazio da titolari Noah Okafor e Luka Jović. La speranza dei rossoneri è che il meccanismo offensivo non si inceppi.

Il Milan, ha ricordato la 'rosea', va in gol in ogni partita dal 4 novembre scorso, dall'orrendo Milan-Udinese 0-1. Inoltre, da gennaio a oggi, il Diavolo ha segnato 23 gol, alla media di 2,55 per partita: nei mesi precedenti, la media era di 1,54. Pioli riesce a sfruttare quasi tutto il suo potenziale offensivo.

Per metà stagione, ha fatto notare il quotidiano sportivo nazionale, a sbrigare il grosso del lavoro sono stati Giroud e Pulisic, poi si sono aggiunti Jović e Okafor, Ruben Loftus-Cheek e Theo Hernández, più special guest come Yacine Adli e Matteo Gabbia. E il Milan è diventato una fabbrica del gol che non conosce crisi: c’è un capo reparto da 12 gol stagionali, Giroud, e un poker di operai specializzati a quota 7 (Leão, Jović, Loftus-Cheek e Pulisic).

Jović per Giroud; Leão in campo a sinistra con l'amico Theo — In Monza-Milan potrebbe essere la serata di Jović, che sostituirà Giroud: il serbo, in Serie A, segna un gol ogni 105', come Lautaro Martínez e meglio di Erling Braut Haaland. Ma in campionato non gioca titolare dal 2 dicembre scorso, Milan-Frosinone 3-1, quando si sbloccò. Anche stasera l'ex Real Madrid punta una rete.

Ci sarà, invece, Rafa Leão, nonostante la botta presa con il Rennes: Pioli, infatti, neanche a Monza ha intenzione di rinunciare alla collaudata fascia sinistra con il propulsore di Theo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Scadenza 2025, tutti i nomi sul taccuino di Moncada >>>

