Monza-Milan, motivazione sorpasso: secondo posto nel mirino

La seconda piazza, infatti, permetterebbe al Milan di Stefano Pioli di partecipare alla Final Four del prossimo gennaio 2025 in Arabia Saudita, che mette in palio un assegno di 8 milioni di euro per il vincitore. Rossoneri in crescita, con 7 vittorie nelle ultime 9 partite: un ritmo Scudetto che, come evidenziato dal 'CorSera', alimenta i rimpianti per l'autunno di crisi. Per Monza-Milan Pioli ricorrerà al turnover ma con in testa ben chiaro l'obiettivo dei tre punti.