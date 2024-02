Sacchi: “Il Milan può superare la Juventus. Vi spiego il motivo”

Sul Milan che, con tre punti stasera a Monza, ora può sorpassare la Juventus al secondo posto, Sacchi ha aggiunto: "I rossoneri li ho visti in Europa League contro il Rennes e hanno fatto una grande partita. Stanno bene, la difesa è più solida, la squadra è più compatta. Bisogna vedere come recuperano dalle fatiche della coppa. In ogni caso, vincendo contro il Monza, hanno la possibilità di superare la Juve".

"L'Inter di Inzaghi? Non siamo ancora alla perfezione, ma ..." — Innegabile, però, il dominio dell'Inter di Simone Inzaghi in questa stagione: "Non siamo ancora alla perfezione, perché resto convinto che nella vita si possa sempre fare di più e meglio. Però questi passi in avanti sono evidenti e convincenti". LEGGI ANCHE: RedBird cede il Milan agli arabi di PIF? Spunta una clamorosa indiscrezione >>>

