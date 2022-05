Milan-Atalanta 0-0: inizia la partita, forza ragazzi | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Atalanta, partita del 37° turno della Serie A 2021-2022: la diretta testuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli

Ci siamo. Trentasette partite dopo, il Milan è praticamente all'atto finale. Oggi può essere un passo decisivo per lo Scudetto numero 19, un sogno che potrebbe diventare realtà. Per mille motivi proprio contro l'Atalanta potrebbe essere la volta giusta. Però nulla è scontato, nulla è ovvio. Bisogna dare il massimo, ancora di più rispetto al solito.

Come dichiarato da Massimo Ambrosini, Alessandro Nesta è presente a 'San Siro' ad assistere al match tra Milan e Atalanta

Stefano Pioli è l'unico allenatore che è riuscito più volte a battere Gian Piero Gasperini in Serie A come testimoniano gli otto successi

Alessandro Nesta, presente a 'San Siro' per Milan-Atalanta, ha parlato a 'Milan TV' prima del match. Ecco le sue dichiarazioni integrali

Con un gol in Milan-Atalanta, Olivier Giroud potrebbe superare un record che appartiene all'ex Juventus Cristiano Ronaldo

Il sito del Milan ha messo in evidenza i precedenti tra la squadra rossonera e l'Atalanta. Ecco i numeri della sfida

Il sito ufficiale rossonero ha messo in evidenza dieci curiosità su Milan-Atalanta, gara che si giocherà quest'oggi a San Siro

Oggi a San Siro per Milan-Atalanta ci saranno Gordon Singer e Furlani

Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato di Zlatan Ibrahimovic

Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, esalta Stefano Pioli

La probabile formazione rossonera per la partita contro l'Atalanta

Alle ore 18:00 c'è Milan-Atalanta allo stadio di 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a ' San Siro', dove nel pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022. Restate con noi per seguire il live testuale della gara dei rossoneri di Stefano Pioli.