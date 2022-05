Milan-Atalanta, Kessie saluta San Siro: obiettivo scudetto per dirsi addio

Tuttosport si sofferma su Franck Kessie, che vuole chiudere bene la sua avventura con il Milan. Poi ci sarà il Barcellona di Xavi

Salvatore Cantone

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Franck Kessie. In pochi probabilmente lo hanno sottolineato, visto che il Milan si sta giocando lo scudetto, ma quella di oggi sarà l'ultima gara a San Siro per l'ivoriano. Poi l'ultima partita di Sassuolo e il trasferimento al Barcellona. La curiosità è il centrocampista affronta l'Atalanta, sua ex squadra. Insomma, si chiude il cerchio prima di trasferirsi in Spagna.

Da capire come sempre la reazione di San Siro. In alcuni casi Kessie è stato fischiato sia durante la lettura delle formazioni e sia durante i cambi, mentre in altri momenti l'ivoriano è stato applaudito così come tutti gli altri giocatori. Certo, il centrocampista, nonostante le parole dell'estate scorsa, ha preferito il Barcellona al Milan, ma il suo apporto in questo finale di stagione rimane comunque fondamentale. La professionalità del giocatore non è discussione, a prescindere dal fatto che il suo futuro non sia più colorato di rossonero.

Kessie è molto carico e concentrato perchè vuole vincere a tutti i costi lo scudetto. Un tricolore che chiuderebbe nel migliore dei modi una grande esperienza vissuta in Italia. Per vincere oggi contro l'Atalanta di Gasperini serve una grande gara, così è successo nella scorsa stagione a Bergamo, in cui Franck sfoderò una prestazione eccezionale. La speranza è che possa ripeterla anche oggi. Intanto il Milan pensa a un esterno offensivo per la prossima stagione

