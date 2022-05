Milan-Atalanta, i precedenti tra le due squadre | Serie A News

Il sito del Milan ha messo in evidenza i precedenti tra la squadra rossonera e l'Atalanta. Ecco i numeri della sfida

Il sito ufficiale del Milan ha messo in evidenza alcune curiosità su Milan-Atalanta. In evidenza i precedenti tra le due squadre in Serie A: "Sarà il 122º confronto in Serie A tra Milan e Atalanta: conducono i rossoneri per 53 successi a 25, a completare il bilancio anche 43 pareggi. Quella tra Milan e Atalanta è la sfida vista più volte nelle due giornate finali durante le ultime dieci stagioni di Serie A: il bilancio nel parziale è di tre successi rossoneri, tre pareggi e una vittoria bergamasca".