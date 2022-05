Milan-Atalanta, Mirante: “Tifosi? Che emozioni, quelle per cui giochiamo”

Antonio Mirante, portiere rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla passione dei tifosi nell'avvicinamento a San Siro: "È stato bello, sono emozioni che ci fa piacere vivere. Sono quelle per cui giochiamo, far felici i nostri tifosi è qualcosa di bello e l'affetto che ci hanno dimostrato è stato davvero straordinario". Ecco come e dove vedere Milan-Atalanta in tv o diretta streaming >>>