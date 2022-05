Milan-Atalanta, Marino: “Noi ci giochiamo qualcosa di importante” | News

Umberto Marino, direttore generale nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul Milan e sull'obiettivo delle due squadra: "Innanzitutto bisogna fare i complimenti al Milan che ha fatto una grande stagione. Complimenti alla società, allenatore e giocatori, a tutto l'ambiente. Hanno costruito qualcosa idi importante, bisogna dargli atto. Detto questo, sono partite che possono determinare per entrambe le formazioni. Noi ci giochiamo qualcosa di importante per il nostro percorso, loro qualcosa di importante, magari non definitivo, per lo scudetto.