Milan-Atalanta, il ‘match preview’ di acmilan.com | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il 'match preview' della sfida di questo pomeriggio contro l'Atalanta

(fonte acmilan.com) - La linea del traguardo è vicina, siamo in testa ma c'è da dare l'ultima pedalata. Nelle settimane del Giro d'Italia il Milan vede vicina la conclusione di una stagione speciale, e la partita contro l'Atalanta rappresenterà l'ultimo abbraccio del 2021/22 con il pubblico di San Siro. Quella contro gli orobici è una sfida da vincere per avvicinare un sogno, senza indugiare troppo in calcoli e combinazioni. Un incontro che vi andiamo a presentare nella nostra consueta Match Preview:

QUI MILANELLO

Morale alle stelle in casa rossonera, soprattutto dopo il successo in rimonta di Verona che ha confermato il Milan come unico padrone del suo destino. Con 4 punti nelle ultime due partite sarà Scudetto, e il 19° tricolore potrebbe arrivare già questa domenica guadagnando almeno un punto sull'Inter, impegnata a Cagliari subito dopo la partita di San Siro. Tutti disponibili - a eccezione del lungodegente Kjær - per Stefano Pioli, che dovrà però fare i conti con il rischio squalifica per ben cinque giocatori rossoneri, tutti presenti tra i diffidati: Díaz, Kalulu, Leão, Romagnoli e Tomori.

"È da Roma che giochiamo partite da dentro-fuori, con tanto peso sulla classifica", le parole della vigilia di Stefano Pioli. "Abbiamo superato delle tappe difficili e domani ne affrontiamo un'altra contro una squadra che ci costringerà a giocare il miglior calcio possibile. La sfida va affrontata con consapevolezza, siamo stati bravissimi finora ma dobbiamo esserlo anche da domani alla fine. Non dobbiamo pensare oltre le 17.59 di domani sera e concentrarci unicamente sulla partita, perché tutto ciò che succede dopo è determinato dal risultato della stessa".

QUI ATALANTA

Il successo in rimonta di La Spezia ha tenuto vive le speranze, in casa bergamasca, di una conferma in Europa per la sesta stagione consecutiva, un risultato che sarebbe eccezionale per la squadra di Gasperini e un parziale riscatto per le difficoltà sinora avute nel corso dell'anno solare. Nessuno squalificato in casa Atalanta (diffidati i soli Malinovs'kyj e Palomino), mentre in settimana si sono allenati a parte Pezzella, Sportiello e Tolói. Indisponibile Iličić, vanno verso il recupero Scalvini e Zapata. Nell'ultimo turno Atalanta in campo con il consueto 3-4-2-1: Musso; de Roon, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Mæhle; Malinovs'kyj e Pašalić ad agire dietro l'unica punta Muriel.

PRE-PARTITA

Gioie e dolori. Gli ultimi precedenti con l'Atalanta difficilmente hanno avuto mezze misure. Se i rossoneri non si impongono contro gli orobici a San Siro dal gennaio 2014, è anche vero che hanno vinto le ultime due sfide giocate contro la Dea, entrambe a Bergamo: quella, memorabile, del 23 maggio 2021 e il 3-2 dello scorso ottobre. Contro i nerazzurri è un confronto tradizionalmente a noi favorevole (53 vittorie a 25 con 43 pareggi), ma si tratta di una sfida insidiosa anche perché le due squadre stanno vivendo momenti diversi di forma: il Milan ha vinto le ultime quattro partite consecutive ed è imbattuto da 14 giornate; l'Atalanta ha ottenuto ben 12 successi esterni in stagione (solo il Milan ha fatto meglio in Serie A) ma non ha ancora trovato due vittorie di fila nel 2022.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

In Italia Milan-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN alle 18.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 16.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 17.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e Garrincha. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Sarà Daniele Orsato a dirigere la sfida di San Siro: il 46enne fischietto di Schio, uno dei più esperti a livello europeo - è l'italiano ad aver diretto più partite nella storia della Champions League - è alla sua 31ª designazione in carriera con i rossoneri. In questa stagione ci ha arbitrato in occasione della vittoria di Napoli, mentre contro l'Atalanta sarà coadiuvato dai guardalinee Giallatini e Preti e dal quarto uomo Rapuano. Al VAR ci sarà Irrati, assistito da Dionisi.

La 37ª giornata di Serie A è iniziata ieri con Empoli-Salernitana 1-1, Udinese-Spezia 2-3, Hellas Verona-Torino 0-1 e Roma-Venezia 1-1. Alle 12.30 Bologna-Sassuolo ha aperto il programma di oggi, che vede - oltre a Milan-Atalanta - anche Napoli-Genoa alle 15.00 e Cagliari-Inter alle 20.45. Due i posticipi di domani: Sampdoria-Fiorentina (18.30) e Juventus-Lazio (20.45).

Questa la classifica attuale: Milan 80; Inter 78; Napoli 73; Juventus 69; Lazio 62; Roma 60*; Fiorentina e Atalanta 59; Hellas Verona* 52; Torino 50*; Sassuolo 47; Udinese* 44; Bologna 43; Empoli* 38; Spezia 36*; Sampdoria 33; Salernitana* 31; Cagliari 29; Genoa 28; Venezia 26. (* = una partita in più).

