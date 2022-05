Milan, Montolivo: “Incredibile l’empatia che Pioli ha creato con la squadra”

Riccardo Montolivo, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Stefano Pioli

Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Montolivo ha esaltato il lavoro che Stefano Pioli sta svolgendo sulla panchina rossonera: "La gestione e l’empatia che Pioli è riuscito a creare con la squadra e l’ambiente sono fantastiche. E poi ha una grande gestione del gruppo, coinvolge tutti, non mi risulta ci siano scontenti e questo è il più grande successo per un allenatore. Pioli è uno dei tecnici più moderni della A". Intanto il Milan pensa a un esterno offensivo per la prossima stagione